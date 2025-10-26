دورة بازل: البرازيلي فونسيكا يحقق لقبه الثاني

الرياص - اسماء السيد - باريس : توّج البرازيلي الشاب جواو فونسيكا بأكبر لقب في مسيرته، بعد فوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 3 و6 4 الأحد في نهائي دورة بازل لكرة المضرب (500 نقطة).

وبات في رصيد ابن الـ19 عاما لقبين حتى الآن على مستوى دورات الـ"أيه تي بي" بعدما أضاف لقب بازل إلى باكورة ألقابه في بوينوس آيرس (250 نقطة) في شباط/فبراير الماضي.

في سويسرا، أصبح فونسيكا ثالث أصغر لاعب يحرز لقبا في دورات الـ500 نقطة منذ انطلاق السلسلة عام 1990.

وسيدخل اللاعب للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في التصنيف العالمي، حيث سيقفز من المركز 46 إلى 28 عالميا.

قال بعد المباراة "هذا جنون! أودّ أن أشكر عائلتي ومدربيّ الذين ساعدوني على تحقيق هذا الإنجاز المذهل".

وأضاف "والداي سافرا للتو من البرازيل. كانا في طريقهما إلى باريس لكنها غيّرها رحلتهما وجاءا إلى هنا قبل المباراة بساعة فقط مع أعمامي. إنه أمر رائع أن يكونوا هنا في أكبر لقب في مسيرتي".

وستكون دورة باريس لماسترز الألف نقطة التي تنطلق في 27 الشهر الجاري حتى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، المحطة المقبلة لفونسيكا.

وكسر فونسيكا إرسال دافيدوفيتش فوكينا مبكرا في المجموعة الأولى ولم ينظر إلى الوراء بعدها، إذ هيمن على منافسه بفضل إرساله القوي وضرباته الهجومية من الخط الخلفي.

كما كسر إرسال منافسه مرة أخرى في المجموعة الثانية، قبل أن يحسم اللقب بعد ساعة و26 دقيقة.