جائزة المكسيك الكبرى: نوريس يحرز المركز الأول وينتزع صدارة الترتيب

الرياص - اسماء السيد - مكسيكو : أحرز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الأحد المركز الأول في جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد، وانتزع صدارة الترتيب بفارق نقطة عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري الذي اكتفى بالمركز الخامس.

وهيمن نوريس الذي انطلق من المركز الأول على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيس في مكسيكو على السباق منذ البداية حتى النهاية ليجتاز خط النهاية بعد 71 لفة بوقت قدره 1:37.58.574 ساعة، متقدما بفارق 30.324 ثانية عن وصيفه سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وبفارق 31.049 ثانية عن الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، حامل اللقب العالمي في الأعوام الأربعة الماضية، الذي وصل ثالثا.

قال نوريس ابن الـ 25 عاما "كان علينا الحفاظ على تركيزنا منذ البداية، ثم أصبح السباق سهلا ومباشرا. بعد انطلاقة موفقة ولفة أولى جيدة، تمكنت من توسيع الفارق".

وأضاف "كان الجو رائعا، ومن الرائع حقا الفوز هنا لأول مرة. الآن، سنتعامل مع كل أسبوع على حدة".

وهو الفوز الاول لنوريس منذ جائزة المجر الكبرى في الثالث من آب/أغسطس، والسادس له هذا العام والعاشر في مسيرته.

كما بات نوريس رابع سائق بألوان فريق ماكلارين يحرز جائزة المكسيك الكبرى بعد الراحل البرازيلي أيرتون سينا (1989)، والفرنسي آلن بروست (1988)، والنيوزيلندي ديني هولم (1969).

وانتزع نوريس صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 357 نقطة متقدما بفارق نقطة عن زميله بياستري، فيما واصل فيرستابن تقليص الفارق بينه وبين سائقَي ماكلارين حيث يحتل المركز الثالث مع 321 نقطة، وذلك قبل 4 جولات من النهاية وسباقي سبرينت وحصاد اجمالي من 116 نقطة.

ولدى الصانعين، عزز ماكلارين الذي كان احتفظ بلقبه للعام الثاني تواليا صدارته بعدما رفع رصيده إلى 713 نقطة بفارق كبير عن الصراع على المركز الثاني بين الثلاثي فيراري (356) ومرسيدس (355) وريد بول (346).