بطولة إسبانيا: فياريال إلى الوصافة موقتا وأتلتيكو يدك إشبيلية بثلاثية

الرياص - اسماء السيد - مدريد : تابع فياريال بداية موسمه الجيدة وارتقى إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا، بعد فوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو 4 0، السبت في المرحلة الحادية عشرة.

ورفع فريق "الغواصة الصفراء" رصيده إلى 23 نقطة، متقدما بفارق نقطة على حامل اللقب برشلونة الذي يستقبل الأحد إلتشي الثامن.

على ملعب لا سيراميكا، تقدم لاعبو فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال منتصف الشوط الأول عبر المخضرم جيرارد مورينو (22)، قبل أن يضيفوا ثلاثية في غضون ثماني دقائق خلال الشوط الثاني عبر ألبرتو موليرو (57)، وسانتي كوميسانا (59) وأيوسي بيريس (65).

قال صانع اللعب موليرو، أفضل لاعب في المباراة بهدف وتمريرة حاسمة لمنصة دازون "أستعيد مستواي تدريجا، وزملائي في الفريق يسهلون الأمور عليّ، التأقلم في البداية كان صعبا بعض الشيء".

وأضاف اللاعب القادم من لاس بالماس الصيف الماضي "كنا نعلم أننا قد نصعد إلى المركز الثاني، علينا أن نواصل التركيز على مباراتنا المقبلة".

وبات فياريال على بعد أربع نقاط من ريال مدريد المتصدر الذي يستقبل في وقت لاحق فالنسيا الثامن عشر، باحثا عن فوزه العاشر في 11 مباراة، علما انه خسر مرة يتيمة هذا الموسم في الليغا، وكانت بنتيجة كبيرة على أرض جاره أتلتيكو مدريد 2 5.

200 هدف لغريزمان

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلة مبارياته من دون خسارة في الدوري والتي وصلت إلى 10 تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة تناوب عليها الارجنتينيان خوليان ألفاريس (64 من ركلة جزاء) والبديل تياغو ألمادا (77) والبديل الآخر الفرنسي أنطوان غريزمان (90).

وسجل المهاجم الدولي السابق غريزمان (34 عاما) الذي دخل في الدقيقة 74 هدفه الـ 200 في "الليغا"، توزعت على الشكل التالي: 40 مع ريال سوسييداد الذي استهل مسيرته معه في الدوري (2010 2014)، و22 مع برشلونة (2019 2022)، و138 مع أتلتيكو الذي دافع عن ألوانه مرتين بداية بين 2014 و2019 وثم منذ عام 2022.

وفي 30 أيلول/سبتمبر في دوري أبطال أوروبا في الفوز على أينتراخت فرانكفورت الألماني 5 2، وصل غريزمان إلى حاجز الـ 200 هدف في مختلف المسابقات بقميص أتلتيكو، علما أن الفرنسي هو أفضل هداف في تاريخ النادي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق فريق "روخيبلانكوس" منذ خسارته أمام إسبانيول 1 2 في المرحلة الاولى، 6 انتصارات، منها الفوز الكبير على الجار اللدود ريال، مقابل 4 تعادلات. كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة تواليا.

قال كوكي قائد أتلتيكو "قدّم الفريق أداء رائعا في المباريات الثلاث الأخيرة".

وتابع "حافظنا على نظافة شباكنا، وهو أمر بالغ الأهمية لنا، وهذا جزء من هويتنا سيساعدنا على المنافسة على الألقاب الكبرى".

ولم يجر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو تغييرات جوهرية على تشكيلته التي خسرت أمام أرسنال الانكليزي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث زج بالثنائي النروجي ألكسندر سورلوث والأرجنتيني ألفاريس في خط الهجوم.

وشكّل سورولوث خطرا على مرمى إشبيلية بعدما وجد نفسه داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة من أليكس بايينا فحاول تجاوز الحارس اليوناني أوديسياس فلاخوديموس الذي وقف له بالمرصاد (29).

وتصدى القائم الأيمن لتسديدة على الطاير من الارجنتيني نيكولاس غونزاليس بعد تمريرة من سورلوث (37)، قبل أن يتدخل فلاخوديموس أمام ألفاريس لمنعه من هز الشباك (45).

وحاول السويسري روبن فارغاس لاعب وسط إشبيلية من خارج منطقة الجزاء، إلّا أن تسديدته مرت فوق المرمى (45+1).

وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد خطأ من البديل الفرنسي تانغي كواسي على الأوروغوياني خوسيه خيمينيس أكده حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، ليسددها بنجاح ألفاريس في سابع أهدافه هذا الموسم (64).

وضاعف الارجنتيني ألمادا النتيجة لصالح أتلتيكو بعد مجهود فردي من مواطنه غوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو، بعدما خطف الكرة من أمام التشيلي غابريال سواسو وتوغل داخل المنطقة ومرر عرضية تابعها مواطنه في المرمى الخالي (77).

وأهدر البديل الفرنسي غريزمان كرة الهدف الثالث بعدما انفرد بالحارس وسدد فوق المرمى (83)، قبل أن تتاح له فرصة اخرى اختتم بفضلها التسجيل بتسديدة زاحفة بعد تمريرة من ألمادا (89).

وحقق ريال سوسييداد فوزا قاتلا على ضيفه أتلتيك بلباو 3 2.

واعتقدت جماهير ملعب سانت سيباستيان أن الحكم سيطلق صافرة نهاية المباراة معلنا التعادل بعد هدفي برايس منديس (38) والبرتغالي غونسالو غيديش (47) لاصحاب الارض، مقابل هدفي غوركا غوروزيتا (42) وروبرت نافارو (79) للفريق الزائر.