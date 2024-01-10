تصدر خلاف حاد نشب بين المطربتين عشة الجبل وهبة جبرة المشهد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأصبح مادة دسمة للجمهور الذي تناقله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد دخلت الجبلية في خلاف حاد مع زميلتها جبرة, وتبادلن فيه الشتائم والألفاظ الخارجة. حيث وصفت هبة جبرة, بالسكرانة ومتعاطية الآيس وأنها صعدت للنجومية على حسابها, مؤكدة أنها الإمبراطورة بحسب ما أسماها الفنان الراحل محمود عبد العزيز على حد تعبيرها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاء رد الجبلية ساخناً حيث قالت موجهة حديثها لزميلتها: (والدة ليك ولد بالحرام ولافة بيهو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربتين عشة الجبل وهبة جبرة تتبادلن الشتائم والألفاظ الخارجة على الهواء: (أمشي يا سكرانة يا بتاعت الأيس والثانية ترد: والدة ليك ولد بالحرام ولافة بيهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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