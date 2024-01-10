شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة تفتح النيران على الجبلية: (بتشرب أي حاجة وقدام عيني وأسالوها كل مرة تعرس راجل ويطلقها بعد شهر ليه؟) والجمهور يطالب الدولية بالتدخل لإيقاف حرب “القونات”

تصدر خلاف حاد نشب بين المطربتين السودانيتين هبة جبرة, وعشة الجبل, اليوم الثلاثاء الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المطربتين تبادلن الشتائم خلال “لايف” على تطبيق “تيك توك” الشهير.

هبة جبرة, لم تكتفي بالصراع الثنائي, حيث ظهرت في فيديو جديد وهي تهاجم زميلتها الجبلية, وقالت في حديثها: (بتشرب أي حاجة وقدام عيني وأسالوها بتعرس راجل ويطلقها بعد شهر ليه؟).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من خلاف المطربتين, حيث طالب أحدهم ساخراً الفنانة مروة الدولية بضرورة التدخل لإيقاف حرب ما أسماهم بــ(القونات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)