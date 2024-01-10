أعادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, نشر تدوينة لها كانت قد قامت بنشرها في يناير من العام الماضي وذلك على حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تتبخر أثناء إحيائها حفل بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم. وكتبت هدى, وهي تستعيد الذكريات الجميلة من العام الماضي, (كلما نتذكر نلقى الجو معكر) في إشارة حزينة للوضع الصعب الذي يعيشه السودان بسبب الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تستعيد ذكرياتها بــ”البخور” وتقول: (كلما نتذكر نلقى الجو معكر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.