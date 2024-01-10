شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تهاجم بعض المطربات وتصفهن بــ”الجالسات”: (كان اخر امل ليهم الحرب دي توقف شغلي ولمن اكتشفوا اني شغالة ومطلوبة حتى في الحرب..قالوا يا ربي نعمل شنو نعمل شنو؟ نطلعا دعامية)

نشرت الفنانة السودانية السودانية الشهيرة هدى عربي, تغريدة ساخنة وذلك ععبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خصصت سلطانة الطرب تدوينتها للرد على بعض المطربات اللاتي وصفتهن بــ(الجالسات).

وكتبت هدى في التدوينة التي أرفقت معها صورة حديثة: (الفنانات الجالسات قبل الحرب كان اخر امل ليهم اني الحرب دي توقف شغلي).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (اكتشفوا اني شغالة ومطلوبة حتى في الحرب قالوا يا ربي نعمل شنو نعمل شنو !؟؟ نطلعا دعامية).

وختمت تدوينتها التي تفاعل معها الآلاف من جمهورها ومتابعيها على فيسبوك: (وعملوا لي تريند برضو.. بتتعبوا معاي شديد والله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)