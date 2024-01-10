شاهد بالفيديو.. بملابس البيت المثيرة.. فتيات سودانيات يغنين بالدلوكة في جلسة خاصة تم تسريبها ويشعلن بها مواقع التواصل الاجتماعي

أثار مقطع فيديو تم تداوله حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال متباينة من قبل المعلقين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتيات سودانيات يغنين بملابس البيت المثيرة في جلسة نسائية خاصة. https://www.facebook.com/reel/375878848367265 المقطع الذي تم تسريبه صاحبته تعليقات متباينة ما بين منتقد للفتيات وما بين مدافع عنهن ومهاجم للشخص الذي قام بتسريب المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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