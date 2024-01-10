حكى الفنان السوداني الكبير محمد حسن قيقم, قصة الأغنية السودانية الشهيرة “من الأسكلا وحلا” وقام بصياغتها شاعر الحقيبة الكبير ود الرضي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى قيقم, قصة الأغنية الكاملة خلال جلسة مع بعض الشباب في إحدى القرى التي يقيم فيها.
وقال الفنان الكبير أن مطرب الحقيبة الحاج محمد أحمد سرور, دخل على بعض الشعراء وطلب منهم كتابة قصيدة في الحسناء “إيميلن” التي تستعد للسفر مع والدها نحو مدينة الرجاف.
وأكد قيقم في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أن الحسناء “إيميلن” والتي بسببها تمت صياغة الأغنية هي فتاة يهودية كانت تعيش في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني الكبير “قيقم” يحكي قصة الأغنية الشهيرة (من الأسكلا وحلا) خلال جلسة خاصة ويكشف عن الفتاة اليهودية الحسناء “إيميلن” التي بسببها كتبت الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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