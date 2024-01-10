شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تغني وترقص على أنغام أغنية “الجبلية” الترند (سائق الركشة) وتثير إعجاب المتابعين

خطفت فتاة سودانية حسناء الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة خلال المقطع وهي تغني وترقص على أنغام أغنية الفنانة عشة الجبل (سائق الركشة). https://www.facebook.com/reel/903526924584456 ووفقاً لتعليقات الجمهور والمتابعين فقد انهالت تعليقات الغزل على الفتاة الحسناء التي تم وصفها بالسمراء النقية والجميلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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