نشرت الحسناء السودانية تسابيح دياب, والتي رشحت نفسها للدخول في مسابقة ملكة جمال العالم مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رددت تسابيح, عبر المقطع القصير من بعض الذين يسخرون من “جبهتها” وشكلها. وقالت الحسناء تسابيح: (الجبهة علامة جمال وهي خلقة ربنا) وتابعت حديثها الذي حظي بمشاهدات عالية: (الناس مفروض تكون مثقفة ومحترمة أكثر من كدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب ترد على سخرية البعض من جبهتها: (الجبهة علامة جمال وهي خلقة ربنا والناس مفروض تكون مثقفة ومحترمة أكثر من كدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.