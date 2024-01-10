أشعلت حسناء سودانية فائقة الجمال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب ما شاهدت محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء لقناع يخفي بعض ملامحها الجميلة والتي وضحت من خلالها عيونها وتقاطيع وجهها. وقالت الحسناء التي قيل أنها تمزح: (أنا طلقت راجلي جيبوا لي عريس.. أنا عاوزة عريس وما تستهتروا بكلامي ومشاعري). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبكي وتصرخ: (أنا طلقت راجلي جيبوا لي عريس.. أنا عاوزة عريس وما تستهتروا بكلامي ومشاعري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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