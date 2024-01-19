سخر ناشط سوداني شاب من الهزيمة المذلة لفريقه الذي يشجعه برشلونة من جاره الند التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني بالسعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال الذي اشتهر على مواقع التواصل بتقليد أفراد قوات الدعم السريع بالسودان: (برشلونة ما سقطت لكن سلموها ريال مدريد تسليم مفتاح). كما اتهم مدرب الفريق الكتلوني تشافي بالتراخي مؤكداً أن تشافي “طابور خامس” بسبب إبعاده لأبرز نجومه عن المباراة التي خسرها البارسا برباعية. وتغزل الناشط الساخر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين في نجم ريال مدريد البرازيلي فينسيوس وشبهه بمضاد الطائرات. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يسخر من هزيمة فريقه برشلونة المذلة أمام ريال مدريد: (برشلونة ما سقطت لكن سلموها تسليم مفتاح.. تشافي طابور خامس والريال يملك مضاد طائرات اسمه فينسيوس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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