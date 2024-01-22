عقوبات أوروبية على 6 كيانات “ضالعة” في حرب السودان “شركات الجيش والدعم السريع”

حرب السودان

فرض المجلس الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 6 كيانات “ضالعة” في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل الماضي.

وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.

ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

وأوضح المجلس الأوروبي: “تُجمّد أصول الشركات المدرجة، ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وفي نوفمبر الماضي، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذَّر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن سقوط نحو 300 ألف شخص، ونزوح أكثر من مليونين آخرين.

بروكسل- (رويترز)