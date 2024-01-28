قال فضل الله برمة ناصر زعيم حزب الأمة القومي بأن هذه الحرب ستنتهي وستمحى آثارها ولكن وقوف الأصدقاء والجيران سيكون في سجلات التاريخ الناصعة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر رمة: ستنتهي هذه الحرب وستمحى آثارها ولكن وقوف الأصدقاء والجيران سيكون في سجلات التاريخ الناصعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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