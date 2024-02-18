بانتحال الصفة.. ضبط عاطل للاستيلاء على بيانات بطاقات الفيزا الخاصة بالمواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عاطل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم للاستيلاء على أموالهم.

أكدت المعلومات والتحريات تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم.

كشفت التحريات تلقي الضحايا مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عاطل “له معلومات جنائية”- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الأهرام