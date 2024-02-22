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مالك عقار: الحرب الجارية في السودان هي حرب استعمارية استهدفت المواطنين السودانيين

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Asma Osman 0 تبليغ

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لدى لقائه الرئيس الأوغندي في عينتبي.. قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار:

– الحرب الجارية في السودان هي حرب استعمارية استهدفت المواطنين السودانيين.

– قادة التمرد وحلفاؤهم يعملون على تسويق انتهاكات “ميليشيا الدعم السريع المتمردة” على أنها حرب تهدف لتحقيق الديمقراطية وضد الإخوان المسلمين.

– الحكومة السودانية راغبة في إنهاء الحرب وتسعى نحو ذلك الهدف.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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