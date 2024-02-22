لدى لقائه الرئيس الأوغندي في عينتبي.. قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار: – الحرب الجارية في السودان هي حرب استعمارية استهدفت المواطنين السودانيين. – قادة التمرد وحلفاؤهم يعملون على تسويق انتهاكات “ميليشيا الدعم السريع المتمردة” على أنها حرب تهدف لتحقيق الديمقراطية وضد الإخوان المسلمين. – الحكومة السودانية راغبة في إنهاء الحرب وتسعى نحو ذلك الهدف. الشرق للأخبار

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