تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من حفل زواج سوداني وصفه المتابعون بالأسطوري. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الحفل الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي أقيم داخل “فيلا” فخمة بحي فيصل بمحافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما أورد ناشرو المقطع. وأحيا الحفل الضجة الفنان الشاب علي الشيخ, الذي أطرب المعازيم من رجال الأعمال الذين تم وصفهم بــ(الجلابة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حفل زواج سوداني أسطوري داخل “فيلا” فخمة بحي فيصل بالقاهرة يشعل مواقع التواصل والفنان علي الشيخ يطرب المعازيم “الجلابة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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