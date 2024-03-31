شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا”: (فكيت العرش في القاهرة عشان جسمي اتزبط وبقت ما عندي كرش)

حلت الفنانة السودانية الحسناء مونيكا روبرت, ضيفة على الصحفي أحمد دندش, عبر برنامجه الساخن “الزلزال”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاصر دندش, ضيفته بعدد من الأسئلة الساخنة خصوصاً في ما يتعلق بطريقة لبسها المثيرة.
https://www.facebook.com/reel/1446844329569721
وذكر مقدم البرنامج للفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني أن السوشيال ميديا تتحدث عن “فك العرش” عند مونيكا بعد التحرر الواضح في أزيائها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد بررت مونيكا لذلك وهي تضحك حيث قالت: (في القاهرة عشان جسمي اتزبط وبقت ما عندي كرش دا كل الموضوع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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