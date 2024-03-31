توقف قطار الرعب المليشي يوم أمس وصباح اليوم عند قرية( ود أب آمنة ) 50 كيلومتر من سنار و45 كيلو متر جهة مدينة المناقل ..

• عصابات مليشيا التمرد قتلت بدمٍ بارد 16 شهيداً من شباب وشيوخ القرية وتم نقل26 جريحاً إلي مستشفي المناقل بعضهم في حالة الخطر ..

• في الساعات الأولي من صباح الأحد عاد المتمردون يمتطون40 موتر حيث عاثوا فساداً داخل القرية وقاموا بنهب وترحيل المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية من مخازن ومتاجر المواطنين ..

• الأوباش الذين دنسوا أرض قرية ود أبو آمنة لايعرفون شيئاً عن ماضي وحاضر هذه القرية وأنّي لهم ذلك فهم رعاع وهمج بلا تاريخ ..

• هؤلاء الشتات لايعرفون أن ود أب آمنة هي القرية التي أسسها الشيخ المكاشفي قبل أن يستقر به المقام في الشكينيبة التي صارت القبلة الروحية لأحباب ومريدي الشيخ المكاشفي الذي أسس مسجده الأول بقرية ود أبو آمنة التي تضم سجادة السادة المكاشفية إلي جانب سجادة للسادة اليعقوباب حيث مرقد الشيخ موسي جد السادة اليعقوباب .. وتجمع ود أب آمنة نسباً وصهراً بين السادة المكاشفية والسادة اليعقوباب ..

• أما حاضراً فتُعتبر ود أب آمنة (10ألف مواطن) من القري المهمة إقتصادياً في منطقة غرب سنار ومن بين أبنائها المئات في مختلف التخصصات في مجالات وقطاعات الحياة كافة ..

• تدنيس عصابات التمرد لهذه القرية زاد وسيزيد الضغط علي ولاية سنار كما سيلقي هذا الهجوم الغادر بأعباء وتبعات أمنية جديدة علي مدينة المناقل ..

• المدهش في أمر قري سنار وولاية الجزيرة أن الجيش يتابع المآسي عن كثب ويعلم أدق التفاصيل وله من القوة القاهرة ما يدمّر به آلاف من جنود المرتزقة .. ومع هذا يقف متفرجاً علي قتل ونهب وتشريد المواطنين ..

• شرُّ البلية مايُبكي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد