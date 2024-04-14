سيمون تكشف سبب ابتعادها عن التلفزيون: كنت أنتظر الأدوار المناسبة.. والجمهور سر نجاحي

تحدثت الفنانة سيمون، عن أسباب ابتعادها عن الأعمال التلفزيونية مؤخرا، مؤكدة أنها لم تترك التمثيل نهائيا؛ بل كانت تنتظر الأدوار المميزة التي تجذبها للعودة إلى الشاشة.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء السبت، إنها حاولت تحقيق التوازن بين الغناء والتمثيل بـ «صبر ومثابرة»، لا سيما أن هذا الأمر ليس سهلا، معقبة: «عمرو دياب ومحمد منير اتجهوا للتمثيل لكن بعد فترة ركزوا على الغناء، لكن أنا كنت مثابرة بهدوء ووازنت بين الاثنين».

وأشارت إلى امتلاكها سجلا حافلا بالأعمال الناجحة مع كبار النجوم مثل محمود مرسي وصلاح السعدني وأبو بكر عزت ومعالي زايد والكاتب أسامة أنور عكاشة. وتحدثت أيضا عن تجربتها في مسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان، مشيرة إلى قلقها من ظهورها بالجلباب في المسلسل، لافتة أنها استقبلت إعجاب الجمهور بالشخصية وبحضورها.

وكشفت سيمون عن حرصها على التواصل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا من النوع اللي برد على الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي دائما؛ لأنه الجمهور سر نجاحي وشهرتي ومن غيره مفيش نجاح».

وأشارت إلى تأثرها بالنجمة فاتن حمامة، منذ تجربتها الأولى في فيلم «يوم حلو ويوم مر»، لافتة أن الفنانة فاتن حمامة كانت تؤمن أن التمثيل موهبة فطرية يمتلكها البعض دون دراسة، موضحة أنها رأت موهبتها في التمثيل تكمن في صدق مشاعرها.

الشروق نيوز