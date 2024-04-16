البنى التحتية بسنار توفر اطارات بتكلفة 22مليون لمجابهة طوارئ الخريف!

مدينة سنار

كشف مهندس حافظ بلة ابراهيم وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية سنار عن وصول عدد 40 اسبير اطارات خاصة بالآليات العاملة فى برنامج طوارئ الخريف بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه وذلك لمجابهة طوارئ الخريف وأوضح أن تكلفة الإطارات جاءت من تسيير الوزارة مما يوفر على الوزارة تكلفة الايجار الباهظة. وعلى صعيد آخر وقف وزير البني التحتية إدارة التخطيط بالوزارة على أرشفة إدارة التخطيط لملفاتها وذلك لمزيد من المتابعة.

و اوضحت مهندس سهام عمر الطيب مدير إدارة التخطيط المكلف أن الأرشفة بالإدارة تمت علي مرحلتين الأولى من عام2019م إلي خمس سنوات للوراء وما دون ذلك تتأرشف في المخزن واضافت أن إدارة التخطيط درجت علي أرشفة الملفات وذلك لأهميتها ولتنظيم وترتيب العمل بالوزارة

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