مبارك أردول: لا يمكن ان نوصف حرب الجنجويد بحروب الهامش ، فبندقية الدعم السريع بندقية مستاجرة

لا يمكن ان نوصف حرب الجنجويد بحروب الهامش ، فبندقية الدعم السريع بندقية مستاجرة كانت لفضل الله برمة ومن ثم استاجرها البشير صاحب المركز الصغير لتحقيق اغراض حمايته واستدامة سلطته ، كما قال (حمايتي) وحاليا يستاجرها محمد بن زايد ، يحقق لها طموحات التوسعية في الجيوبولوتيك .
الصاق مشروع الهامش بها فقط من اجل حشد المقاتلين اصحاب القضايا الحقيقية التي ناضلوا من اجلها ضد المركز وحاربهم حميدتي شر حروب .
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