مبارك أردول: لا يمكن ان نوصف حرب الجنجويد بحروب الهامش ، فبندقية الدعم السريع بندقية مستاجرة

لا يمكن ان نوصف حرب الجنجويد بحروب الهامش ، فبندقية الدعم السريع بندقية مستاجرة كانت لفضل الله برمة ومن ثم استاجرها البشير صاحب المركز الصغير لتحقيق اغراض حمايته واستدامة سلطته ، كما قال (حمايتي) وحاليا يستاجرها محمد بن زايد ، يحقق لها طموحات التوسعية في الجيوبولوتيك .

الصاق مشروع الهامش بها فقط من اجل حشد المقاتلين اصحاب القضايا الحقيقية التي ناضلوا من اجلها ضد المركز وحاربهم حميدتي شر حروب .