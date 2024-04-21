والي الخرطوم:هيئة الطرق تجاوزت الصعاب بتأهيل الطرق وإسناد المرافق الخدمية

وقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أعمال تأهيل الطرق والاستعدادات لفصل الخريف وذلك من خلال اجتماعه اليوم مع مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر وقيادات الهيئة وفقاً لمصادر سونا.

وأوضح مدير الهيئة ان ابرز اوجه الاداء تتمثل في تأهيل طريق النيل الغربي من الكلية الحربية وحتى الدشيناب بطول ٣٠كلم وسيتواصل العمل حتى منطقة الحقنة كما جرى معالجة الحفر بشارع الوادي من صينية كبري الحلفايا كما تمت أعمال حماية طريق النيل الغربي من الأنشطة العشوائية التى تؤثر على سير المرور بمناطق البادوبة والجزيرة إسلانج.

واضاف مدير الهيئة ان الهيئة تخطط لبدء اعمال الخريف بتجهيز المصارف وتأهيل المزلقانات ورفع الخيران وتقوية التروس في محليتي كرري وأمدرمان وأضاف أن هيئته قامت باسناد المؤسسات الخدمية في مجال مياه الشرب والنظافة ورفع الاتربة من الشوارع.

من جهته قال والي الخرطرم أن هيئة الطرق رغم فقدانها للآليات ونهب بعضها من المليشيا المتمردة غير أنها بذلت جهودا مقدرة في تأهيل الطرق وفق خطة طواريء مستمرة وتسعى للعمل في تجهيز مرافق تصريف مياه الخريف كما أنها استعادت مع شرطة المرور فتح مكتب ترخيص المركبات بكرري

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