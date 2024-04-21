مالك عقار عقب لقائه نائب رئيس مجلس السيادة.. قال وزير العدل المكلف معاوية محمد خير: – بحثت مع مالك عقار أداء الوزارة وخطتها والتحديات التي تعيق الاضطلاع بدورها في الإصلاح القانوني والتشريعي في البلاد – قدمت تقريراً لنائب الرئيس حول مشاركة السودان في الدورة الـ55 لحقوق الإنسان بجنيف والتي تمت المطالبة فيها بعدم المساوة بين الجيش الوطني و”ميليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية”. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: طالبت بعدم المساوة بين الجيش الوطني و”ميليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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