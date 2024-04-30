نشر الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, عبر “ستوري” فيسبوك الخاص به مقطع فيديو حظي بتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان الشاب وهو يغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/1491092958483630 الفيديو المتداول أشعلته فتاة حسناء قامت بالرقص مع المطرب الشاب على أنغام أغنيته الخفيفة التي تغنى بها خلال الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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