تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا وحظي باهتمام الأسافير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني وهو يقيم إحتفالية رومانسية مصغرة لزوجته وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.
الرجل الرومانسي الذي لم يظهر في المقطع أقام إحتفالية لزوجته في يوم عيد ميلادها داخل أحد المحلات السودانية بالقاهرة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبرت الزوجه عن اعجابها الكبير بالمفاجأة وذرفت دموع الفرح تعبيراً عن سعادتها الكبير.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أشاد بخطوة الرجل, حيث كتب أحدهم معلقاً: (تاني ما نسمع زول يقول أب جيقة ما رومانسي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني يفاجئ زوجته في يوم عيد ميلادها بهدية “رومانسية” داخل محل سوداني بالقاهرة وساخرون: (تاني ما نسمع زول يقول أب جيقة ما رومانسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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