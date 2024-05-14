عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر يطلع على الخطة التاشيرية للموسم الزراعي بولاية القضارف

إطلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم على الخطة التاشيرية للموسم الزراعي ٢٠٢٤ _٢٠٢٥م والعقبات والتحديات الماثلة لانجاح الموسم الزراعي بالقضارف.

واشاد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم اللواء ركن م محمد احمد حسن والي ولاية القضارف، بالجهود التي بذلتها الولاية لانجاح الموسم الماضي في ظل الظروف الراهنة تحقيقا لشعار السودان لن يجوع.

وتعهد سيادته بتذليل كافة العقبات وتوفير الإحتياجات اللازمة والمدخلات الزراعية وتحسين التقاوى، وفتح منافذ وشراكات مع البنوك والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة.

من جانبه قدم والي القضارف تنويرا حول الخطة التاشيرية للموسم الزراعي واحتياجاتها من تمويل ومدخلات إنتاج زراعية وصناعية، مشيرا الى ان عضو مجلس السيادة تعهد بتذليل كافة العقبات وتوفير مايلزم لإنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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