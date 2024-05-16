بعد حضور والده من المملكة.. جثمان التيك توكر السوداني جوان الخطيب يوارى الثرى بمقابر أكتوبر بالقاهرة ونجوم السوشيال ميديا يناشدون الجميع بحضور مراسم الدفن لمساندة والده

أعلن مقربون من أسرة التيك توكر السوداني الراحل محمد إسماعيل, الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي باسم جوان الخطيب, تشييع جثمانه اليوم الخميس بمقابر “الفيوم” بمدينة أكتوبر بالقاهرة.

وكان الخطيب, قد توفي على نحو مفاجئ فجر الاثنين بعد تعرضه لأزمة صحية فارق على إثرها الحياة بمستشفى الهرم بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وصل القاهرة اليوم والد الراحل (محمد إسماعيل), قد وصل بالفعل للعاصمة المصرية القاهرة قادماً من المملكة العربية السعودية من أجل حضور مراسم دفن نجله.

وطالب نجوم السوشيال ميديا بالسودان, السودانيين المتواجدين بالقاهرة بضرورة المشاركة في دفن الراحل والصلاة على جثمانه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)