فاجأ الفنان السوداني المعروف شريف الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد ظهوره في مقطع فيديو تابعه الآلاف وهو يبكي بحرقة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الفحيل, وهو يذرف الدموع خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير. وشكى الفنان الشاب وهو يبكي من ظلم أهله وذويه له, مؤكداً أنه ظل ملتزماً الصمت تقديراً لوالدته التي طالبته بالصمت. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ألمح الفحيل, إلى خلافات بينه وبين شقيقه الأصغر الفنان محمد الفحيل, الذي ظل يهاجمه منذ فترة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تابع البث, نصح الفنان شريف الفحيل, بعدم نشر الخلافات العائلية على الملأ حتى لا تشتعل أكثر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يبكي بحرقة ويذرف الدموع خلال بث مباشر تابعه الآلاف بسبب خلاف مع شقيقه ومتابعون: (ما تنشروا مشاكلكم العائلية على الملأ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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