النوبة يطالبون قادة الشعبية بعزل عبدالعزيز الحلو وطرده ومنع الجنجويد من دخول الجبال

نظمت شبكة المنظمات الوطنية العاملة بجبال النوبة (نوبانت) اليوم بأمدرمان مؤتم را صحفيا جامعاً بالشراكة مع مجلس عموم النوبة ووحدة كيان النوبة واتحاد عام النوبة تحت شعار (النوبة امة غير قابلة للتجزئة

واعلن المتحدثون في المؤتمر رفضهم القاطع على توقيع عبدالعزيز الحلو لاتفاقية مع مليشيا آل دقلو الارهابية

وقال الامين العام لشبكة المنظمات الوطنية العاملة بجبال النوبة جبر الدار، إن الحلو لا يمثل إلا نفسه وسيقاوم ابناء النوبة خطوة الحلو ويدقون ناقوس الخطر ويدعون كل الشرفاء من ابناء النوبة في الداخل والخارج بشجب وادانة هذا السلوك البربري من الحلو ومشاركته في مؤتمر نيروبي

وطالب الشرفاء من ضباط الحركة الشعبية بعزل عبدالعزيز الحلو ورفض تواجد قوات الدعم السريع في جبال النوبة

وطالب المتحدثون في المؤتمر منع الحلو من التواجد في جميع انحاء جبال النوبة وجنوب كردفان لانه يسعى الى نقل الحرب الى الجبال واحتلال اراضيها ونهب ثرواتها وهو نهج عرفت به مليشيا آل دقلو في نهب ثروات البلاد وانتهاك حقوق الانسان

وقال المتحدثون إن الحلو منع دخول الغذاء والاغاثات بجنوب كردفان وحاصر المواطنين ومنع منهم ابسط مقومات الحياة

ومن ابرز المتحدثون في المؤتمر الصحفي المك حسن موسى مك عموم النوبة، محمد الإحيمر اسماعيل رئيس مجلس عموم النوبة، عادل شبو رئيس اتحاد عام النوبة والمك عبدالله قيدوم رئيس وحدة كيان النوبة بجانب رؤساء الادارات الاهلية والمستشار القانوني عادل دلدوم الختيم وعدد من العمد والسياسيين والمتعقبين.

وخرج المؤتمر بتوصيات هامة ابرزها التحرك العاجل لمنع دخول الجنجويد لجبال النوبة.

