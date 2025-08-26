السودان و مصر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يؤكد، خلال لقائه نظيره التونسي محمد علي النفطي على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، استعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في السودان، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر وتونس تبحثان تطورات الأوضاع في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.