- 1/2
- 2/2
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، إن الحرب ذاهبة إلى نهاياتها وستعقبها معركة التنمية والتعمير والمصالحات المجتمعية لإصلاح ما علق بالنفوس وإزالة الغبن وما حدث من تجاوزات بالمناطق التي تأثرت بالحرب.
وأكد سيادته في كلمته بمشروع الجزيرة أن قرار الشعب السوداني أنه لامكان ولا مجال لمشاركة المليشيا المتمردة في الحياة السياسية بالبلاد باعتبارهم مرتزقة وقال عليهم أن يبحثوا عن مكانة لهم في الدول التي أتوا منها.
وشدّد عقار على أن ما أحدثته المليشيا المتمردة من خراب وتدمير ممنهج للبنية التحتية بالسودان وولاية الجزيرة بوجه خاص قد قضي تماماً على أي فرصة لها لكي تكون جزءاً من السودان مهما كلّف الأمر .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر عقار : لامكان للتمرد بالبلاد مهما كلف الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.