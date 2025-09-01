شاهد بالصور.. “فاتنة” الإعلام السوداني تخطف الأضواء بإطلالة أنيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة لإحدى نجمات الإعلام السوداني, خطفت الأضواء بعد أن حازت على إعجاب الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور للمذيعة الملقبة بفاتنة الإعلام السوداني, فاطمة كباشي, والتي خطفت الأضواء بإطلالتها. وظهرت كباشي, في الصور بإطلالة أنيقة نالت إعجاب المتابعين الذين قاموا بمشاركة الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

