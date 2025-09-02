مفوض العون الإنساني بغرب كردفان يناشد بدعم النازحين ويشهد تدشين تكية الأبيض

ناشد مفوض العون الإنساني بغرب كردفان، الأستاذ المنا دفع الله، مفوضية العون الإنساني والمنظمات الوطنية والإنسانية والخيرين بتقديم الغذاء والدواء والكساء لنازحي الولاية، مبيناً أن أعدادهم تجاوزت 32 ألفًا بالأبيض، المقر المؤقت لحكومة الولاية، بجانب 42 ألفًا عالقين بغرب كردفان، رغم انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك خلال مشاركته الاثنين في تدشين تكية المؤسسة التعاونية الوطنية بالفرقة الخامسة مشاة، المخصصة لمعسكر ثويبة للنازحين بمدينة الأبيض، بالتعاون مع منظمة أبورتاج وبالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان.

وأعرب المنا دفع الله عن شكره وتقديره للجهود الإنسانية للقائد العام للقوات المسلحة، ومفوضية العون الإنساني والأجسام ذات الصلة. وأكد أن التكية تمثل مبادرة مهمة في هذا الظرف العصيب، مشيداً بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة دفاعًا عن الأرض والعرض.

كما أشاد ممثل المدير التنفيذي بمحلية شيكان، محمود الأعيسر، بجهود المؤسسة التعاونية الوطنية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحمل السلاح لحماية الوطن وتبسط يدها الأخرى لخدمة المحتاجين، مؤكداً الأثر الإيجابي للتكية في نفوس النازحين.