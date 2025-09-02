مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان تقول إن وباء الكوليرا لا يزال يهدد أكثر من 500 ألف نازح بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور مشيرة إلى أن غالبيتهم وصلوا خلال الأشهر الأخيرة ولا سيَّما من مدينة الفاشر. الجزيرة – السودان

