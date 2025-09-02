الحكومة السودانية تقرر تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد 3 أشهر

- 1/2
قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية أمام المعونات الإنسانية، التي تُسيَِرها منظمات الغوث الدولية، اعتباراً من 1 سبتمبر، 2025، حتى 31 ديسمبر 2025
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان صحفى أصدرته اليوم أن هذه الخطوة تأتى تأكيداً لالتزام الحكومة السودانية نحو ضمان وصول المعونات الإنسانية للمحتاجين في كافة أنحاء السودان، وإبداءً لحسن النوايا تجاه تسهيل العمل الإنساني والتنسيق مع منظمات الإغاثة العاملة في السودان وفقاً للنظم والقوانين التي تحتكم إلى القانون الإنساني الدولي
وأكدت الخارجية فى بيانها أن حكومة السودان تود أن تشير إلى أن تمديد فتح معبر أدري جاء متزامناً مع كارثة قرية ترسين في جبل مرة التي راح ضحيتها مئات من الموطنين الأبرياء .
كما أشارت الى ان حكومة السودان اذ تترحم على أرواح المواطنين، فإنها تتطلع إلى أن تسارع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وأن تنتهز تمديد فتح معبر أدري لمضاعفة الجهود لمقابلة الاحتياجات العاجلة في المنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
