تفاصيل جديدة حول جريمة الحتانة.. رصاص الكلاشنكوف ينهي حياة مسافر إلى بورتسودان

تمكن فريق ميداني مختص يتبع لادارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم من تسديد البلاغ بالرقم (6340 ) تحت الماده (130)من القانون الجنائي المدون بقسم شرطة الحتانة بتاريخ 29/8/2025 والذي أفاد فيه المدعو (م، ع، خ) بان ابن عمه (ا،خ،ع) اصيب بعيار ناري في منطقة الظهر مماتتطلب نقله الي مستشفي النو لتلقي العلاج الاانه فارق الحياة بالمستشفي وفور تلقي قسم الشرطة للبلاغ تم تكوين فريق ميداني متخصص من المباحث برئاسة رئيس فرع الفريق الخاص تحت اشراف مدير مباحث الولاية بغرض البحث والتقصي وجمع المعلومات وضبط الجاني وتوصل الفريق الميداني المكلف بإنجاز المهمة الي معلومات تفيد بان المجني عليه خرج من منزله عند الساعة الرابعة صباحا متوجها الي موقف حلايب بغرض السفر إلى بورتسودان وتم ضبط عدد ثلاثة اشخاص مشتبه بهم وعند اخضاعهم للتحري أفاد كل من المدعو (أ ح، ع) و (م، أ، ح) و( أ، ن) بانهم سمعو صوت محرك ركشة عند الساعه الرابعة صباحا وان المدعو (ا، ح، ع) احضر بندقية كلاشنكوف وحاول مناداة صاحب الركشة التي كانت متوقفة امام منزل المجني عليه ولم يتم الرد من قبل المجني عليه او الشخص الذي يقود الركشة وبعد تحرك الركشة قام المدعو (ا، ح، ع) باطلاق خمسة اعيرة نارية باتجاه الركشة ومن ثم قام بمراجعة الجيران ان كانو تعرضو الي النهب او السرقه ومن ضمن الجيران منزل المجني عليه الذي إصابته خمسة اعيرة نارية في مقتل بناءا علي ذلك تم ضبط المتهم واحضاره واقر بأنه من اطلق الاعيرة النارية ظنا بانهم عصابة وتم وضع البندقيه كلاشنكوف ولزومهاعدد 27 طلق ناري وعدد 7فارغ زخيرة معروضات بالقيد (1429) ولازالت التحريات مستمرة لتكملة اجراءات البلاغ ورفعه للمحكمة .