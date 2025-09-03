حركة العدل والمساواة السودانية تنعي ضحايا الانزلاق الجبلي بقرية ترسين وتناشد المنظمات للتدخل العاجل

ببالغ الحزن والأسى والألم تنعي حركة العدل والمساواة السودانية ضحايا فاجعة الانزلاقات الجبلية التي وقعت يوم الأحد 31 أغسطس 2025 في قرية ترسين إحدى قرى منطقة أمو بجبل مرة، وأودت بحياة المئات من سكان القرية من النساء والأطفال والشيوخ والتي تفيد التقارير ان معظم سكان القرية قضوا في هذه الفاجعة المدمرة .

تترحم الحركة على أرواح الضحايا وتتقدم بصادق التعازي والمواساة لأسرهم ،وتناشد الحركة الضمير الإنساني والمنظمات الاقليمية والدولية للتدخل السريع لانتشال جثث الضحايا التي ما زالت بعضها تحت الاوحال والانقاض ودعم المحاصرين من المواطنين في تلك المناطق الذين يعيشون في ظروف غاية في السوء التعقيد.

ونسأل الله أن يتقبل الضحايا في الفردوس الأعلى من الجنة وان يلزم ذوبهم الصبر وحسن العزاء.

انا لله وانا اليه راجعون.