مجلس الصحوة: “حكومة الدعم السريع” مجرد كذبة سياسية

مجلس الصحوة السوداني أكد في تصريحاته لقناة الحدث أن مليشيا الدعم السريع ارتكبت أفظع الجرائم بحق المواطنين في مدينة الفاشر، مشددًا على وقوفه إلى جانب الدولة والشرعية، ودعمه للجيش السوداني الذي قال إنه سيحرر قريبًا كل شبر من أراضي البلاد.

وأضاف المجلس أن ما يُسمى بـ”حكومة الدعم السريع” لا تعدو كونها كذبة سياسية تهدف للضغط من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، مشيرًا إلى أن الحرب الحالية لها أبعاد وأهداف خارجية، وأن المجلس شرح مخاطرها للإدارة الأهلية والمجتمع المحلي على حد سواء.