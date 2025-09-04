عزيزي ضياء الدين بلال .. ستبقي أنديتنا في هذه الدائرة الجهنمية ولن تخرج منها إلا بالتفكير الجاد في العودة إلي جماهير الأندية وأصحاب المصلحة في النادي .. ظللنا لسنوات نشهد ونعايش تسليم قيادة نادي الهلال والمريخ لبعض الشخصيات لا لسابق معرفة بكرة القدم ولا تاريخ النادي ولا إهتمام بالرياضة .. فقط لأنّ هذا الشاب أو ذاك من أصحاب الحظوة والحظ في مجال المال والأعمال .. أخشي أن يحول الحول وقد شيّعت جماهير المريخ هذا المجاهد باللعنات كما فعلت مع سلفه النمير .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

