كسلا تستعد لإقامة ملتقى الاستثمار الثالث

أعلن والي كسلا المكلف، اللواء ركن م الصادق محمد الأزرق، استعداد الولاية لاستضافة الملتقى الاستثماري الثالث واستقبال ضيوف الولاية المشاركين في الملتقى من الوزراء والولايات ورجال المال والأعمال والمهتمين بالاستثمار. وقال خلال ترأسه الخميس اجتماع اللجنة العليا للملتقى المقرر له يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، إن الملتقى يعد فرصة حقيقية لعرض إمكانيات الولاية وما تتمتع به من خيرات في ظاهر الأرض وباطنها. وأضاف أن الملتقى يعد إضافة حقيقية للولاية وفائدة ستجنيها من إقامته، حيث يتضمن استعراض الخارطة الاستثمارية للولاية وسانحة لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين. وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الولاية بالملتقى وأهميته للولاية، فضلاً عن الاطمئنان على ترتيبات وأعمال اللجان المختلفة المشكلة لمتابعة وترتيب أعمال الملتقى. وقدم رؤساء اللجان الثقافية والإعلامية والاستقبال والإعاشة وإعداد المكان وإعداد الأوراق عبر جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن اللجنة الأمنية، قدموا تقارير شاملة عن موقف الأداء بلجانهم، مع أهمية التنسيق وتكامل الأدوار فيما بينها لاحكام العمل وإخراج الملتقى بالصورة المطلوبة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

