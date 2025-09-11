شاهد بالصورة والفيديو.. رغم جلوسهم على فصل دراسي متواضع.. طلاب وطالبات سودانيون يفاجئون معلمتهم بإحتفال مدهش والجمهور يسأل عن مكان المدرسة لتعميرها

فاجأ طلاب وطالبات بإحدى المدارس بالولاية الشمالية, معلمتهم بتجهيز احتفال مصغر لها أثناء دخولها الفصل الذي يدرسون فيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعد الطلاب المفاجأة لمعلمتهم تحت إشراف أحد الأساتذة بالمدرسة, وقد عبرت المعلمة عن سعادتها البالغة بالدموع.

ولفت أنظار الجمهور الفصل المتواضع الذي يدرس فيه الطلاب, وعلى الرغم من تواضع فصلهم الدراسي إلا أن ذلك لم يحطم من روحهم المعنوية واجتهادهم في طلب العلم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد سأل أكثر من معلق عن مكان المدرسة رغبة منهم في التبرع لإعادة تعميرها من جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)