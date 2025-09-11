توزيع الدفعة الثانية من المنحة التركية لنازحي معسكر ثويبة بالأبيض

وقف نائب والي ولاية غرب كردفان الأستاذ آدم كرشوم نور الدين، الاربعاء، على توزيع الدفعة الثانية من المنحة التركية المخصصة لنازحي الولاية، كما وقف على تكية منظمة رسائل السلام للتنمية الاجتماعية بمعسكر ثويبة بمدينة الأبيض، وذلك بحضور الأمين العام للحكومة وأعضاء حكومة الولاية وعدد من الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني.

وأكد كرشوم أن حكومة الولاية تبذل جهوداً متواصلة بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني الاتحادية لدعم قضايا النازحين، مثمناً التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية. كما عبّر عن شكر حكومة الولاية لتركيا حكومةً وشعباً على اهتمامهم المتعاظم بالقضايا الإنسانية، مقدماً شكره كذلك لمنظمة رسائل السلام للتنمية الاجتماعية، ولحكومة ولاية شمال كردفان على حسن التنسيق.

وأشار نائب الوالي إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الولاية جراء الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف غرب كردفان حكومة وشعباً خلف القوات المسلحة والقوات المساندة معها في معركة الكرامة حتى تحرير تطهير كامل تراب الوطن من مليشيا أسرة دقلو المتمردة.

من جانبه ثمّن مفوض العون الإنساني بغرب كردفان المنا دفع الله محمد جبارة، جهود الحكومة التركية واهتمامها بقضايا نازحي غرب كردفان، مشيداً بدور الحكومة المركزية والمنظمات الوطنية والدولية والخيرين من أبناء السودان في دعم المتأثرين.

وأوضح المفوض أن محلية شيكان تستضيف أكثر من (32) ألف أسرة نازحة، فيما توجد نحو (40) ألف أسرة أخرى عالقة بعدد من المحليات، بالإضافة إلى (41) ألف أسرة هجّرت قسراً من قراها. ودعا إلى تدخل عاجل لتوفير الغذاء والإيواء والدواء، خصوصاً مع تزايد أمراض فصل الخريف.