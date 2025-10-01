انعقد الثلاثاء الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتشريف السيد وزير العدل د. عبد الله دفع وحضور أعضاء اللجنة بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات. أشاد السيد وزير العدل د. عبد الله دفع بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤكداً على أهمية عكس جهود الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية داخلياً وخارجياً وضرورة استعجال تكوين اللجان الفرعية بالولايات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من هذه الجريمة. من جانبها استعرضت وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مولانا هويدا علي عوض الكريم تقريراً عن سير عمل اللجنة وجهود اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر خاصة بعد الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع المتمردة وأضافت أنه تم وضع خطة طارئة لمجابهة التداعيات التي خلفتها الحرب. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يشيد بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.