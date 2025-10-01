أحكام بالإعدام على مشاركين مع قوات التمرد بأم درمان

قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان شمال الثلاثاء المتهمين (إ.ب.ف) و(ب.ح.ح) للمحاكمة أمام محكمة جنايات أم درمان وسط بموجب الدعاوى الجنائية رقم (2897) و(560) للعام 2025م تحت المواد (26/51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

ووجهت المحكمة تهماً للمتهمين لمخالفة المواد المذكورة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت قرارها بإدانة المتهمين تحت المواد أعلاه وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً).