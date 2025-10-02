شاهد بالصور.. الفنانة توتة عذاب تتغزل في نفسها بإطلالة جديدة (مالت وانقسم الخصـر وجايه تترتر بالحجل الليله جات بت الروقه والاصل)

نشرت الفنانة السودانية, الضجة توتة عذاب, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظيت بتفاعل واسع من متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت توتة, في الصورة التي قامت بنشرها بإطلالة ملفتة بالثوب السوداني, الأنيق. وتغزلت المطربة في نفسها بأبيات من إحدى أغنياتها تقول: (مالت وانقسم الخصـر وجايه تترتر بالحجل الليله جات بت الروقه والاصل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

