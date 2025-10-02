شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السوداني “الصاروخ الصيني” يفقد السيطرة على نفسه أمام حسناء “سورية”.. يقفز في الهواء ويعرض عليها الزواج بعد أن غازلها: (واي أنا من سوريا)

عاد التيكتوكر السوداني, الشهير أبو أحمد, والذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماهي بظهور جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصاروخ الصيني, ظهر في بث مباشر عبر منصة “تيك توك”, مع فتاة سورية, حسناء غازلها بعد أن علم بجنسيتها قائلاً: (واي أنا من سوريا). التيكتوكر, فقد السيطرة على نفسه واستعرض رشاقته للحسناء بقفزات في الهواء بعد أن عرض عليها الزواج كعادته عندما يتعرف على إحدى الفتيات لأول مرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد

