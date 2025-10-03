الدفاع المدني يدشن حملة مكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بمحلية جبل اولياء

دشن الفريق شرطة حقوقي د/عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني حملة مكافحة نواقل الأمراض بمحلية جبل أولياء بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ/ يوسف الأمين محمد أحمد وقيادات قوات الدفاع المدني ومدير شرطة محلية الجبل ومشرف الصحة بالمحلية ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر ولجان المقاومة الشعبية ورئيس لجنة الإستنفار ومبادرة شباب النهضة بالكلاكلة القبة وتأتي هذه الحملة برعاية ودعم من وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي/بابكر سمره مصطفي وقد أكد مدير عام قوات الدفاع المدني من خلا مخاطبته للحشد إنطلاقة هذه الحملة بالمحلية لمكافحة نواقل الأمراض مشيرا الي إستعدادات الدفاع للقيام بمهامه ومساندة ومشاركة جهات الإختصاص والمجتمع في القضاء علي نواقل الأمراض متطرقا الي إنتشار قواته في مواقع مناسيب النيل للقيام بدورها علي أكمل وجه مؤكدا مواصلة الجهود في كل محليات ولاية الخرطوم.

وقد تم تنفيذ الحملة في كل من محلية امبده وإم درمان وكرري والخرطوم ووجدت إشادة وإستحسان كبير علي مستوي قيادة الدولة والمواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة