- 1/2
- 2/2
خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قلوب الجمهور واكتسح “الترند” بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاركة وتداول.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر حاجة سودانية, تقف خارج أحد المساجد في الشمس في إنتظار زوجه الذي دخل المسجد لأداء الفريضة.
ورفضت الحاجة “ماريا”, مغادرة مكانها أو الذهاب للمنزل لوحدها وأصرت على الإنتظار, حيث ردت على إبنها الذي وثق اللقطة ومازحها (عاد أفوتو؟).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انفجرت التعليقات حباً في الحاجة “ماريا”, حيث كتب أحد المتابعين: (اللهم حباً مثل هذا), وردت عليه معلقة: (راجل خرفي الما بفك طرفي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في لقطة خطفت القلوب..حاجة سودانية تنتظر زوجها خارج المسجد في الشمس لترافقه إلى المنزل وترفض العودة من دونه:(عاد أفوتو؟) والجمهور: (اللهم حباً مثل هذا وراجل خرفي الما بفك طرفي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.